No MEC, prefeita e secretária solicitam construção de escola e quadras poliesportivas

Obras irão contemplar as comunidades São Lourenço e Perobal, na área rural de Vilhena

Com objetivo de melhorar a infraestrutura das escolas da área rural de Vilhena, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) acompanhada da secretária de Educação, professora Raquel Donadon, solicitaram ao Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF), recursos para a construção de uma escola e duas quadras poliesportivas.

A solicitação foi feita na manhã desta quarta-feira, 7, durante uma reunião com do coordenador geral da Secretaria de Educação Básica, Alexsander Moreira e da chefe de gabinete da secretaria, Calina Mafra Hagge. O senador Valdir Raupp participou do encontro.

Calina Mafra Hagge informou que, após receber a solicitação da construção da escola e das quadras poliesportivas, o pedido será analisado no MEC.

Já Alexsander Moreira parabenizou a prefeita e a secretária por apresentarem as demandas no MEC e também orientou sobre a apresentação de outros projetos no sistema do ministério que abrirá no segundo semestre.

Raquel Donadon informou que foi solicitado recursos para construção de uma nova escola e uma quadra poliesportiva na comunidade São Lourenço. Além disso, também solicitado recursos para a construção de uma quadra poliesportiva na comunidade Perobal, local onde atualmente está sendo construída uma escola. “São investimentos importantes que irão contribuir com o setor educacional vilhenense”, afirmou a titular da Semed.

Opinião compartilhada pela prefeita Rosani Donadon que ressaltou que a educação é prioridade em sua gestão. Ela informou que junto com a secretária de Educação Raquel Donadon tem buscado diariamente implantar melhorias no setor educacional do município. “Estamos trabalhando para melhorar a qualidade da educação oferecida em Vilhena, e oferecer uma infraestrutura adequada é fundamental para esse processo de restruturação da educação no município”, ressaltou a prefeita Rosani Donadon.

