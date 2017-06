Princípio de incêndio ameaça plantações às margens da BR-364

O princípio de incêndio ocorreu na tarde desta quinta-feira, 08, em um terreno baldio ao lado do Viveiro Vale Verde, localizado às margens da BR-364, sentido Cuiabá.

O fogo, que não teve suas causas esclarecidas, consumiu a vegetação às margens da rodovia e se alastrou, comprometendo a estrutura das estufas do Viveiro Vale Verde e de uma plantação de milho de uma propriedade vizinha.

Uma Unidade de Combate a incêndio do Corpo de Bombeiros esteve no local, porém, não houve necessidade de intervenção, devido ao fato do fogo já ter consumido toda a área em que o mato estava seco e ter perdido força.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia