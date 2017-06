Quinta tem Blues Festival Búrguer no Recanto da Praça Cachaçaria

Com um cardápio exclusivo de hamburguês, 200g, o Recanto da Praça Cachaçaria promove o Blues Festival Búrguer, nesta quinta-feira, 08.

As combinações de hamburguês são especiais, pois conta com carnes selecionadas, assadas no carvão com mix de ervas e especiarias.

Confira as delícias do cardápio de hoje:

Hambúrguer com blend de Costela bovina com contrafilé recheado com cheddar, coberto com bacon, mozarela, cebola roxa no mel e balsâmico, alface acompanhado de batatas rusticas com flor de sal.

Hambúrguer de Picanha, recheado com queijo mozarela, cream cheese, tomate seco e folhas de manjericão, empanado em farinha panko, coberto com maionese exclusiva e rúcula batatas rusticas com flor de sal.

Hambúrguer com blend de Pernil e Eisben defumado, recheado com barbecue e queijo mozarela, coberto com salada alemã, acompanhado de batatas rusticas com flor de sal.

Reserve sua mesa e outras informações pelo telefone (69) 9 9995-1388. O Recanto da Praça Cachaçaria está localizado na Galeria Miragem, Rua Quintino Cunha Centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação