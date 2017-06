Setor industrial é beneficiado com patrolamento pela Semosp

Secretário de Obras, Josué Donadon, acompanhou serviços

Seguindo o cronograma de ações estabelecidos pela prefeita Rosani Donadon, o secretário de obras, Josué Donadon, foi nesta quarta-feira, 7, acompanhar os serviços de patrolamento do Setor Industrial e de cascalhamento do Setor Vilhena, executados pela Semosp.

De acordo com o comerciante do Setor Vilhena, José Carvalho, 53, as estradas de acesso a região estavam em péssimas condições, principalmente na época das chuvas.

O empresário aproveitou a oportunidade e parabenizou os serviços da Semosp. “O progresso chegou; vejo com bons olhos as ações da Secretaria de obras na recuperação das nossas ruas e estradas. De fato, as coisas estão acontecendo diferentemente dos outros anos. Agradeço ao secretário Josué Donadon e a prefeita Rosani Donadon pelo excelente trabalho desenvolvido aqui”, salientou.

Já o secretário de obras, que esteve acompanhado do vereador Sushi, ressaltou a agilidade das ações nessas regiões. “Seguimos em ritmo intenso de trabalho com várias equipes. A prefeita Rosani Donadon, além de exigir ações rápidas e eficazes da Semosp, cobra qualidade e velocidade no atendimento às regiões necessárias. O trabalho está rendendo nessa estiagem e atenderá todas localidades”, enfatizou Josué Donadon.

Em paralelo as ações de recuperação do Setor Vilhena, a Secretaria de Obras continuará realizando os serviços de limpeza e patrolamento das ruas e avenidas do Setor Industrial nos próximos dias.

Texto e fotos: Assessoria