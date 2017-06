UTI é capacitada para trabalhar com novos ventiladores pulmonares adquiridos pela prefeitura

Rosani Donadon entregou oito monitores, dois carrinhos de anestesia e quatro ventiladores

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), entregou na última semana vários equipamentos para o Hospital Regional, dentre eles quatro ventiladores pulmonares para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nesta terça-feira, 07, um técnico da empresa fabricante dos ventiladores esteve em Vilhena capacitando os servidores que irão operar o sistema.

Os ventiladores pulmonares mantêm os pacientes que por algum motivo não podem respirar vivos através de uma rede de oxigênio. De acordo com o técnico e fisioterapeuta Luiz Gonzaga Pontes Neto, quatro ventiladores foram instalados na UTI em Vilhena e nove profissionais participaram da capacitação. Os aparelhos foram testados e estão prontos para o uso.

Os ventiladores fazem parte das aquisições que a prefeitura está fazendo para renovar todos os equipamentos da rede de Saúde do município. “A Saúde já melhorou. São R$ 8 milhões investidos na melhoria do atendimento para a população, o início de uma nova gestão que prioriza a qualidade do serviço ao cidadão”, disse a prefeita Rosani Donadon.

O secretário de Saúde Marco Aurélio Vasques disse ainda que os equipamentos que estão em uso atualmente são obsoletos e sucateados. “Esses R$ 8 milhões nos permitirão renovar todos os equipamentos. É lamentável que em oito anos não compraram equipamentos. Em cinco meses já conseguimos dois carrinhos de anestesia da melhor marca do mundo, oito monitores de qualidade e quatro ventiladores e estamos aguardando todo o restante que já foi comprado”, encerrou.

Texto e fotos: Assessoria