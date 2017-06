VALE VAGA NA SEMIFINAL: VEC e Rondoniense duelam hoje; torcida deve lotar o Portal da Amazônia

VEC e Rondoniense duelam nesta quinta-feira a partir das 20 horas (horário de Rondônia), por uma vaga na semifinal do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

A partida será realizada no estádio Portal da Amazônia em Vilhena e é válida pela última rodada do segundo turno da competição estadual.

Com 19 pontos na classificação geral, o VEC precisa de um simples empate para assegurar sua vaga à semifinal.

O Lobo do Cerrado ainda pode conquistar o título do segundo turno, desde que o VEC vença e ocorra um empate no duelo entre Genus e Barcelona.

Já para o Rondoniense só a vitória interessa para que o clube possa avançar à semifinal.

Do lado do VEC, o técnico Odilon Júnior tem três dúvidas para o duelo de hoje. São eles: o zagueiro Luan Bispo além dos atacantes Lucas Freire e Kaio, que estão entregues ao Departamento Médico do clube.

Já do lado do Rondoniense, o técnico Elias Santana conta com uma importante baixa para o duelo: o meia Pither, que rescindiu contrato com o Periquito da Capital na última sexta-feira.

Apesar das baixas, o treinador conta com o retorno do zagueiro Bruno Braúna e do meia Elvis para o duelo contra o VEC.

Ficha Técnica

VEC x Rondoniense

Local: estádio Portal da Amazônia (em Vilhena);

Data: 08/06/2017 (quinta-feira);

Horário: 20 horas (horário de Rondônia);

Árbitro: Jonathan Antero Silva;

Assistentes: Gildo da Silva Aguiar e Adailton Francisco Sousa; 4º árbitro: Jurandir Lico de Camargo;

VEC

Tiago Rocha; Thiago, Rafael Carioca, Luan Bispo (Fábio Chagas) e Bruno Santa Rosa; Alemão, Luiz Henrique e André Luiz (Mazinho); Kaio (Lucas Freire), Dadai e Robinho.

Técnico: Odilon Júnior.

Rondoniense

Biro; Hércules, Dhonathan, Bruno Braúna e Pablo; Cabelo, Elvis e Índio Oliveira (Fernandinho); Alesson, Careca e Pemaza.

Técnico: Elias Santana.

Autor: Assessoria

fotos: Divulgação