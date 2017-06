Vende-se casa no centro de Vilhena

Vende-se uma casa medindo 281 m2, teto solar, piscina, dois quartos, uma suíte, 2 banheiros social, hidromassagem, 2 salas de cozinhas ampla com moveis planejados, área de serviço, dispensa, garagem para 2 carros, laje, murada, com cerca elétrica e o melhor de tudo é que a casa fica no centro de Vilhena.

Interessados podem entrar em contato pelo telefone (69) 9 8454- 6566, falar com Rose.