Wesley Safadão confunde Rondônia com Roraima

O famoso cantor Wesley Safadão, que se apresenta em Ariquemes no dia 27 de Julho, cometeu um “erro grotesco” durante um vídeo onde convida a população para a sua apresentação na Exposição Agropecuária de Ariquemes (EXPOARI). No vídeo, Safadão, confunde o Estado de Rondônia com Roraima.

“Dia 27 de Julho a EXPOARI está chegando. Galera de Ariquemes – RORAIMA, aqui é o Safadão, to fazendo esse vídeo super feliz, porque pra mim vai ser um grande prazer participar desta festa super tradição ai para vocês, beijo grande, dia 27 a gente se encontra”.

O cantor se apresenta em Rondônia, nos dias 27 em Ariquemes e 28 em Ji-Paraná.

Confira Vídeo no link abaixo:

https://www.facebook.com/canto1996/videos/1555893467755666/

Fonte: É Fato