Acidente é registrado em cruzamento no Moysés de Freitas

No início da tarde desta sexta-feira,09, uma motociclista acabou se ferindo em um acidente de trânsito, registrado no cruzamento entre as Avenidas Melvin Jones e Dedimes Cechinel (Perimetral).

A motociclista contou que estava trafegando pela Melvin Jones, sentido Centro, quando um caminhão ¾ que trafegava pela Avenida Dedimes Cechinel, teria avançado a via preferencial, provocando a batida.

Segundo o motorista do caminhão, ele teria acionado os freios, mas o veículo apresentou uma falha mecânica não respondendo ao comando.

A vítima sofreu escoriações leves e foi levada ao Hospital Regional de Vilhena. A Polícia Militar esteve no local registrando o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia