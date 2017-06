Câmara de vereadores abre licitação para contratar agência de publicidade

A Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena, através do seu presidente Adilson Oliveira, abriu processo licitatório para contratar agência de publicidade para atender a demanda dos parlamentares na divulgação dos trabalhos legislativos.

O poder legislativo visa gastar um montante R$ 360 mil em doze meses, ou seja, R$ 30 mil por mês com propaganda.

Confira o edital:

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017/CVMV

A Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena, através do seu Presidente (a), Adilson José Wiebbelling de Oliveira e pela Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria nº 167/2017 de 08/06/2017 torna público que encontra-se instaurada a licitação, sob a modalidade CONCORRENCIA sob o Nº 01/2017/CVMV, do tipo “MELHOR TÉCNICA E PREÇO”, na forma de execução Indireta, conforme descrito neste edital e seus anexos, para contratação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de agência de propaganda, para atender a Câmara de Vereadores do Município de Vilhena, de acordo com a Lei nº. 12.232, de 29 de abril de 2010, e de forma complementar, a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº. 4.680, de 18 de junho de 1965.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2017/CVMV.

DATA E HORA DA PRIMEIRA SESSÃO PUBLICA DATA: Dia 01 de Agosto de 2017.

HORA: às 10 horas (Horário Local).

LOCAL: Plenário da Câmara de Vereadores do Município de Vilhena, situada a Avenida Tancredo Neves, s/n, Bairro Jardim América, CEP 76.987-650, Vilhena/RO.

EDITAL: O Ato Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta, na sede da CVMV e, sua retirada poderá ser efetuada, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, mediante requerimento à Comissão Permanente de Licitação – CVMV. Câmara de Vereadores do Município de Vilhena, Avenida Tancredo Neves, S/N, Bairro Jardim América CEP: 76.980-000 – Vilhena – Rondônia. Fone: (0xx) 69 3322-4333, Ramal 210. DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado. Vilhena/RO, 08 de junho de 2017 Adilson José Wiebbelling de Oliveira Vereador/Presidente.

