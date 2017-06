CHUPINGUAIA: Moradores de assentamento estão revoltados com estado precário de ponte

Na manhã desta sexta-feira, 9, a redação do Extra de Rondônia, recebeu reclamações de moradores do assentamento Maranata, onde relatam a falta de compromisso do poder público de Chupinguaia junto a população que mora na área rural do município.

Segundo os sitiantes, a ponte da estrada mestre que da acesso ao assentamento está em estado de calamidade, colocando em risco vidas de estudantes e usuários.

Os moradores ressaltam que já falaram com alguns vereadores e eles afirmam que o problema já foi resolvido. Porém, cobraram o secretário de obras no qual diz que quem tem que resolver a questão é a empresa Dalla Valle que é responsável pela estrada.

Enquanto isso, os ônibus escolares estão dando uma volta de quase 10 quilômetros para que os alunos cheguem à escola.

Contudo, fica a pergunta, até quando a população vai pagar pela irresponsabilidade de seus mandatários, que não tem compromisso com o povo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia