Detentas recebem curso de capacitação em Vilhena

A diretoria do presídio feminino de Vilhena, através do diretor geral da unidade, Alexsandro Pereira da Silva, confirmou nessa semana que as detentas do Município estão sendo beneficiadas com um projeto de oficinas voltadas à geração de empreendimentos e produção de textos.

Os trabalhos estão sendo realizados sob a coordenação do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) através da coordenadora Valéria Arenhart.

De acordo com a professora Elza Moreira Alves, a qual executa a oficina voltada à produção de textos, essa atividade irá auxiliar as assistidas pelo projeto em várias esferas, desde a elaboração de currículos, até mesmo na manifestação de pensamentos e também no diálogo de modo geral.

O diretor da unidade relata que essa é uma forma que o presídio tem de incentivar as detentas a buscar melhores caminhos após cumpridas suas sentenças. “Este é um trabalho em parceria com o IFRO que com certeza irá render bons frutos a essas mulheres”, diz Alexsandro.

Autor e fotos: Extra de Rondônia