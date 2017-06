JBS nega que deu férias coletivas na unidade de Vilhena

Funcionários da JBS/Vilhena em contato com a redação do Extra de Rondônia informou que cerca de 400 funcionários receberam férias coletivas.

Segundo os trabalhadores da empresa, explicaram que na segunda-feira, 05, mais de 200 empregados receberam férias coletivas e na quinta-feira, 08, outro grupo ganharam descanso remunerado.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o departamento de comunicação da JBS, no qual informou que a informação não procede. E, que a produção na empresa está em plena normalidade.

Segundo a assessória as unidades que receberam férias coletivas foram: Três unidades em Mato Grosso do Sul, quatro em Mato Grosso, uma São Paulo e uma no Pará.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo