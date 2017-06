Ladrão leva cerca R$ 70 mil dos Correios de Pimenteiras

As informações dão conta que um homem de estatura alta, magro, branco e armado chegou à agência dos Correios de Pimenteiras por volta das 08h00 desta sexta-feira, 9, rendeu o gerente e obrigou que o mesmo abrisse o cofre.

Após pegar cerca de R$ 70 mil que estava no cofre, o ladrão trancou o servidor numa sala e arrancou as câmeras de segurança, a central que armazena as imagens e fugiu tomando rumo ignorado.

Ainda não há informação se o bandido estava sozinho ou algum comparsa o aguardava para dar fuga.

A Polícia Militar (PM) está fazendo buscas pela região. Agentes da Polícia Federal (PF) e a perícia estão a caminho do município, pois por se tratar de órgão federal é a PF que registra e investiga caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia