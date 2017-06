Mãe e filha ficam feridas após carro capotar

O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, 8, na altura do km 04 da linha 188, lado Sul. Na acidade de Rolim de Moura. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, 8, na altura do km 04 da linha 188, lado Sul. Na acidade de Rolim de Moura.

Conforme o apurado, mãe e filha, ocupavam um veículo Fiat Uno e trafegavam pela estrada vicinal sentido a RO-010, quando a condutora perdeu o controle da direção, capotou e parou na cerca de uma propriedade.

O Corpo de Bombeiros ao chegar ao local encontrou a condutora presa no interior do veículo. Já sua filha, havia saído por conta própria de dentro do carro.

O resgate teve que usar uma ferramenta hidráulica para obter espaço no interior do carro e realizar a retirada da vítima. Segundo os bombeiros, aparentemente, as duas ocupantes não sofreram ferimentos graves.

Uma guarnição de Rádio Patrulha da PM também esteve no local e registrou a ocorrência.