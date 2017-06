Mulher comete suicídio fazendo uso de lençol

No início da noite de Quinta-Feira, 08, Dolores Isabel, de 46 anos, foi encontrada morta em sua residência, localizada na rua Minas Gerais, no município de Machadinho D’Oeste-RO.

A vítima que se enforcou fazendo uso de um lençol, estava pendurada em uma das vigas de sustentação do telhado da varanda.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local juntamente com uma Ambulância do SAMU, porém, Dolores já não apresentava mais sinais vitais.

A vítima que é de nacionalidade espanhola e fazia uso de medicação para tratar problemas psicológicos, deixou uma filha de 3 anos, que dormia em um dos quartos da residência no momento da fatalidade.

Após ser submetido a procedimentos periciais, o corpo entregue à funerária de plantão.

Texto: Redação

Fotos: Reprodução