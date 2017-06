Pedido de Expedito Netto é atendido e prefeitura iniciará obras na Ponte Costa e Silva

Após pedido do Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO), a Secretaria de Obras da Prefeitura de Porto Velho anunciou esta semana a construção de duas pontes de madeira no Bairro Costa e Silva no próximo mês. A solicitação foi feita em março deste ano após visita do parlamentar ao local.

A construção da ponte é um pedido dos moradores do bairro para que possam transitar de forma segura entre as ruas 19 de Junho com a Rua dos Festejos – que possuía uma ponte que cedeu em janeiro deste ano – e pelas ruas Carlos Bueiro com a Rua Maranhão – cuja ponte caiu há mais de três anos.

“A população está passando por essas ruas através de pontes improvisadas feitas com pedaços de madeira, que constantemente desabam, e correndo risco de vida diariamente. A área também está totalmente isolada, pois nenhum meio de locomoção chega até o local”, declarou Netto.

Segundo informações do Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que está empenhado em trabalhar pelos moradores do bairro, “as medidas serão paliativas até que sejam feitos estudos da vazão da água, bem como toda a área e residências próximas, já que por ser local de preservação permanente (APPs) não deveriam ter sido construídas”, explicou.

Ao entregar o ofício solicitando a construção da ponte ao Secretário de Obras Tiago Beber, que se mostrou solícito à situação, Expedito Netto e o Deputado Estadual Anderson do Singeperon colocaram seus gabinetes à disposição e acompanharão o andamento das obras.

Autor e foto: Nathália Nicola