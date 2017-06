Presidente chama gritos de “direitos” e alfineta: “Se incomodamos alguém esse era nosso objetivo”

Para muitos, houve falta de respeito dos servidores com a prefeita

O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul), Wanderley Ricardo Campos, em matéria publicada no site da entidade, defendeu membros da categoria e rebateu afirmações do apresentador de TV, Mauro Fonseca, que questionou os servidores devido ao comportamento “infantil”.

O caso remota à paralisação ocorrida no início da semana, quando mais de 200 servidores foram parar na prefeitura. No encontro, na sala da prefeita, houve diálogo e chegaram a um consenso.

Entretanto, os servidores receberam Rosani Donadon aos gritos de “Fora Temer” e “Fora Dilma”, além de entoarem a frase “prefeita, cadê você, eu vim aqui só pra ter ver”.

O comportamento foi comentado pelo apresentador de TV, Mauro Fonseca. Ora bolas, aí tinha educadores. Fazer uma patacuada dessa?”, questionou.

Para Wanderley, a paralisação foi de forma pacífica e os gritos de protesto dos servidores são “direito de liberdade de expressão”. “Estávamos exercendo nossos plenos direitos garantidos pela Constituição Federal, se incomodamos alguém esse era nosso objetivo e foi alcançado”, avalia.

