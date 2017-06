Princípio de incêndio é registrado no ginásio onde acontece o JEV’S

Na tarde desta sexta-feira, 09, um princípio de incêndio foi registrado no Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira, onde acontecem os Jogos Escolares de Vilhena.

Um refletor apresentou curto circuito, enquanto duas equipes se enfrentavam na quadra em uma partida de futsal.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas não havia chamas à serem combatidas, apenas algumas faíscas na parte elétrica.

A organização do evento não quis interromper a partida, porém a recomendação dos Bombeiros Militares (BMs), para que se desligassem as luzes foi respeitada, e o jogo continuou apenas com a iluminação natural.

Os BMs também recomendaram que um eletricista fosse acionado com urgência, tendo em vista que o sistema elétrico do local pode estar comprometido. Ninguém se feriu.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra