RODOVIA 370: deputado visita obras de recapeamento solicitadas junto ao governo

Em meados de setembro do ano passado o deputado Luizinho havia solicitado junto ao Governo do Estado o recapeamento da Rodovia 370, que liga os municípios de Colorado do Oeste e Cabixi.

Após ter sua solicitação atendida pelo governo, ele esteve visitando a rodovia, cujas obras de recapeamento estão praticamente finalizadas. Elas foram executadas de forma direta pelo Departamento de Estrada e Rodagem – DER.

Na oportunidade da solicitação o deputado havia alertado ao governo da necessidade de recuperar a rodovia com urgência haja vista que o desgaste das pistas era visível podendo causar acidentes que atentassem contra a vida de pessoas que por ela trafegassem. Disse ainda que a via era importante para o escoamento da safra e da produção de gado, além do turismo pesqueiro da região. “Essas obras de recapeamento vieram em boa hora uma vez que novamente temos a necessidade do escoamento da safra, da produção pecuária e o turismo permanente da região”, disse o parlamentar.

Ao se referir positivamente à ação do governo sobre importante obra para o cone sul do Estado o deputado solicitou que seja feita a sinalização da pista para que garanta segurança às pessoas que trafegam pela rodovia.

Autor e fotos: Assessoria