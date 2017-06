Suplentes são convocados para tomar posse na Câmara de Vereadores de Vilhena

Adilson Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, expediu oficio para convocação e posse de Wilson Deflon Tabalipa, (PV) no qual ficou suplente na última eleição do ex-vereador cassado Vanderlei Amauri Graebin (PSC), e Valdete de Souza Savaris, (PPS), suplente na última eleição do ex-vereador cassado Ângelo Mariano Donadon Junior, (PSD).

Já Marcos Albuquerque, (PHS), que ficou suplente na última eleição do ex-vereador cassado Carmozinho Alves Moreira (PSDC), conseguiu autorização da justiça e tomou posse no começo da semana. Porém, continua impedido de se aproximar da Câmara através de medida judicial.

A Posse do Policial civil Tabalipa e da Professora Valdete está marcada para a próxima terça-feira, 13.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação