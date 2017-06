TORNEIO: Sábado tem pagode e feijoada no Pesque Pague do Roque; conheça ganhador

É neste sábado, 10, e domingo, 11, o 1º Torneio de Pesca realizado no Pesque e Pague do Roque, em Vilhena. No sábado o evento inicia a partir das 12h00 com música ao vivo e feijoada, no almoço. Já no domingo acontece à competição das 08h30 às 17h00.

O torneio é organizado pela WS Publicidade e Eventos e a dupla que fisgar o peixe com maior peso será campeã, e vai faturar o prêmio de R$ 7 mil.

O segundo colocado ganha R$ 3 mil, o terceiro R$ 1,500, o quarto R$ 1 mil, o quinto R$ 500,00, sexto R$ 300,00, sétimo R$ 200,00, oitavo R$ 100,00, e o nome e décimo ganham brindes.

O valor da inscrição por duplas é de R$ 200,00, e pode ser feita também pelos telefones (69) 3322-2761 ou 9-8401-0503.

O Extra de Rondônia sorteou uma ficha de inscrição para os internautas. O ganhador poderá retirar a ficha nesta sexta-feira, 09, das 15h00 as 17h30, e no sábado, 10, das 08h30 as 10h00, na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº 3399, Centro. Lembrando que é necessário apresentar documento com foto.

Veja o nome do felizardo:

** Wanderson Antônio da Silva

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação