VEC bate Rondoniense e fica com o título do 2º turno

O VEC superou na noite desta quinta-feira o Rondoniense por 3 a 2 no estádio Portal da Amazônia, e conquistou o título do segundo turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. A partida foi válida pela última rodada do returno da competição estadual.

Diante de um público pequeno no Portal da Amazônia, as duas equipes demonstraram muita vontade em campo. Aos 28’, Kaio abriu o placar para o Lobo do Cerrado. Em seguida, foi a vez de Thiago marcar o segundo e garantir a vantagem na ida para o intervalo.

Para o segundo tempo, o VEC retornou a campo disposto a buscar ampliar o placar. No primeiro minuto, Kaio fez o terceiro e garantiu boa vantagem. Mas o Rondoniense ainda esboçou uma reação com gol de Pemaza aos 26 minutos e, em seguida, com Careca, aos 35’.

Com o resultado, o VEC chegou aos 14 pontos no returno, fechou ficou com o título do segundo turno e terá pela frente o Barcelona na semifinal. Já o Rondoniense foi eliminado da competição estadual.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida