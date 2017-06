Acidente entre carro e motocicleta deixa uma pessoa ferida

O acidente ocorreu no início da noite deste sábado, 10, no cruzamento da Rua Niterói com a Avenida Rondônia, localizado no Parque Novo Tempo, em Vilhena

Segundo informações do condutor do veículo Wolksvagem Gol, com placas de Alta Floresta-RO, o mesmo seguia pela Rua Niterói, sentido Juína, quando ao chegar no cruzamento com a Avenida Rondônia, teria entrado a esquerda, se chocando contra uma motocicleta Honda GC, conduzida por um jovem de 25 anos, que seguia pela a avenida, sentido BR-174.

Ainda segundo o condutor do carro, ele teria parado e observado o movimento da via, mas o condutor da motocicleta apareceu derrepente e em alta velocidade, sendo impossível evitar o choque entre ambos.

O motociclista que apresentava sinais de fratura na altura do tornozelo direito, foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até a emergência do Hospital Regional.

A polícia Militar de Transito (PTRAN) esteve no local e isolou a área para a realização da Perícia Técnica.

Texto:Redação

Fotos: Extra de Rondônia