Homem é esfaqueado durante tentativa de roubo

O caso ocorreu no início da noite deste sábado,10, na Chácara Vitória localizada na Gleba Corumbiara, travessa da 02, linha 144, zona rural de Vilhena.

Segundo relatos de familiares, Valdomiro Neves da Silva, de 57 anos, ligou para uma sobrinha pedindo socorro, pois havia sido esfaqueado por meliantes que tentaram roubar seu veículo, um Siena, com placas de Vilhena.

Valdomiro, que já foi vítima de 5 derrames cerebrais, que lhe causaram paralisia parcial do lado direita do corpo, foi encontrado ensanguentado em sua residência pelos Militares do Corpo de Bombeiros, porém, ainda consciente.

Durante o transporte do local até a emergência do Hospital Regional, a vítima, que sofreu uma perfuração no abdômen, entrou em estado de choque.

A sobrinha da vítima relatou, que havia estado com o tio poucas horas antes do crime e o convidou para vir até a cidade, porém, ele se negou, afirmando que estava acontecendo muitos roubos naquela região e alguém já teria tentado arrombar umas das fechaduras de sua casa.

Guarnições da Polícia Militar e Grupo de Operações Especiais (GOE), realizam buscas nas proximidades da residência, a fim de localizar os criminosos.

Texto: Redação

Fotos:Extra de Rondônia