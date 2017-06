Jovens furtam caminhonete e capotam durante fuga

O crime ocorreu por volta 01h00 deste sábado, 10, na Rua Tupi, em Colorado do Oeste, onde meliantes furtaram uma camionete Hillux e na fuga, acabaram capotando o veículo.

Segundo o proprietário do veículo, a mesma estava parada em frente sua residência, quando foi furtada por dois cidadãos, que na fuga deixaram para trás uma bicicleta e um capacete.

A Polícia Militar foi acionada e em diligência avistou uma motocicleta CG Titan parada às margens da BR- 435, próximo a Linha 3, sentido Cerejeiras, e um jovem de 24 anos, deitado dentro da vegetação ao lado do veículo, que estava com a fiação elétrica comprometida com sinais de ligação direta.

O jovem acabou confessando ser o proprietário da bicicleta e do capacete deixados na residência da vítima no momento da fuga e que juntamente com seu comparsa, vulgo “Neguinho”, teriam furtado a caminhonete.

O jovem relatou ainda, que em determinada altura da rodovia, “Neguinho” teria perdido o controle do veículo e capotado, sendo impossível prosseguir.

Ainda segundo o jovem, os dois teriam se dirigido a pé até um sítio próximo ao local e furtado a determinada motocicleta.

A caminhonete que transportava uma mudança no momento do furto, foi localizada, porém, “Neguinho” ainda continua foragido.

Texto: Redação

Fotos: Ilustrativa