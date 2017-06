Jovens são assaltadas por cerca de 6 indivíduos

Na noite deste sábado, 10, três jovens foram assaltadas por aproximadamente seis indivíduos, quando transitavam pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nas proximidades do Edifício Royal Garden, localizado no Jardim América, em Vilhena.

Segundo relatos das jovens, duas de 16 e uma de 18 anos, as mesmas seguiam pela avenida Sabino Bezerra de Queiroz, sentido BR-174, quando perceberam que estavam sendo seguidas por cerca de 6 jovens a bordo de bicicletas, momento este, em que esconderam os aparelhos celulares em meio as roupas e retiraram o dinheiro da bolsa que uma delas carregava.

Ainda segundo as vítimas, quando chegaram nas proximidades do edifício, um dos agentes teria se adiantado a elas e parado como se estivesse arrumando algo em sua bicicleta. No momento em que passaram pelo sujeito, ele teria arrancado a bolsa dos braços de uma delas e dito: “Perdeu, perdeu”.

Após o roubo, o rapaz se juntou aos demais que o aguardavam na esquina e fugiram sentido à Prefeitura Municipal.

Uma Guarnição do Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar (GOE), ouviu o depoimento das jovens e saiu em diligência, a fim de localizar os indivíduos.

Texto: Redação

Fotos: Ilustrativa