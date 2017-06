Prefeita e superintendente do DNIT assinam ordem de serviço para restauração da BR-174

Entre as autoridades políticas marcou presença o deputado federal Luiz Claudio

Na tarde desta sexta-feira, 9, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o superintendente do DNIT em Rondônia, Sérgio Mamanny, assinaram a ordem de serviço para restauração e manutenção da BR-174.

A cerimônia aconteceu no gabinete da prefeita e contou com a presença do vice-prefeito Darci Cerruti (DEM) e do deputado federal Luiz Cláudio (PR), além de vereadores e secretários municipais.

Mamanny informou que obra deve começar nos próximos dias após serem liberadas as licenças para obra. Ele informou que a previsão é que a obra de restauração da via seja concluída até no final do ano.

“Será restaurada o trecho da BR 174 entre o município de Vilhena e a divisa do estado do Mato Grosso, sendo que no trecho com pavimentação asfáltica acontecerá à recuperação capa asfáltica em trechos danificados e o reforço asfáltico. Já o restante será cascalhado, tudo para melhorar o tráfego na via”, explicou Mamanny que elogiou o trabalho da prefeita em prol do município.

O presidente da Câmara de Vereadores, Adilson de Oliveira (PSDB) parabenizou a prefeita pelo empenho em buscar melhorias para o município. Ele ressaltou que a obra de recuperação será muito importante para o município.

Durante o evento, a prefeita Rosani Donadon disse que foi um prazer poder assinar essa ordem de serviço que vai beneficiar os vilhenenses. Ela ressaltou que está trabalhando empenhada junto com sua equipe para melhorar o município.

“Estamos trabalhando para fazer Vilhena voltar a crescer com melhorias na educação, saúde, obras. Tenho certeza que, em breve, Vilhena viverá um novo momento com uma cidade mais bonita e com qualidade de vida para a população”, falou a prefeita.

Rosani Donadon aproveitou a oportunidade e solicitou ao deputado federal Luiz Cláudio recursos para compra de equipamentos para a Secretaria de Obras. “Nossa intenção é equipar a Secretaria de Obras para formar várias frentes de trabalho para recuperar as vias do município tanta na área urbana quanto na rural”, ressaltou a prefeita. O deputado ouviu o pedido da prefeita e se comprometeu a analisar as demandas do município.

Texto e fotos: Assessoria