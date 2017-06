SUPERSALÁRIO: Chupinguaia passa por crise, mas vereadores devem votar a favor de projeto para beneficiar parente da prefeita

Na próxima segunda-feira, 12, já está tudo certo com os vereadores da base de apoio da atual prefeita de Chupinguaia Sheila Mosso (PV) para aprovação dos projetos que cria o cargo de “Assessor Extraordinário” com “Supersalário” para o pai dela, que na teoria vai mandar mais que o vice-prefeito.

Há meses a prefeita está negociando com a base de sustentação na Câmara, dois projetos de Lei que cria o cargo de Assessor Extraordinário com salário de R$ 5 mil e Assessor Executivo com salário de R$ 3,5 mil.

Os projetos já foram discutidos pelos vereadores e serão votados na sessão da próxima segunda-feira, 12. O Extra de Rondônia entrou em contato com alguns vereadores, no qual afirmaram que está tudo acordado para aprovação dos projetos, que não é ilegal, mas é imoral.

A reportagem desta página eletrônica conversou com empresários e com a população do município, no qual todos foram enfáticos em relatar que o país está em crise, o município está em crise, é hora de economizar e aplicar os minguados recursos em setores mais importantes, como a saúde por exemplo.

A população deverá lotar a Câmara nesta segunda para acompanhar a votação. O Extra de Rondônia recebeu a lista dos vereadores que irão votar a favor dos projetos. São eles: O presidente da casa, Antônio Bertozzi, (PV), Vanderci de Paula, (PV), Rubinho do Novo Plano, (PV) Lindalva Ferreira, (PV), Denilson Ramos, (PV) e Ederson Luiz, (DEM).

Já declararam voto contra os vereadores Raquel Lisboa, (PSD), Monica de Cássia, (PT) e Valmir Passito, (PMDB). Estes vereadores afirmaram que caso os projetos sejam aprovados, irão entrar com representação no Ministério Público (MP).

“A prefeita Shiela Mosso (PV) completou cinco meses de administração, mas até agora conseguiu apenas alguns medicamentos para o hospital e limpar algumas ruas com apoio do Departamento de Estradas e Rodagem (DER),” ressaltou um morador.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto aos vereadores e a prefeita caso queiram se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração