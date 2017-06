Caminhonetes roubadas em Vilhena são abandonados em Mato Grosso

Os veículos foram encontrados no início da tarde deste domingo, 11, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT).

Conforme apurado, no momento em que os agentes do roubo dos veículos tentavam transportar os mesmos para a Bolívia, estava ocorrendo a prisão de uma quadrilha de Goiânia, especializada em roubos de carros, o que teria assustado os infratores, que abandonaram as caminhonetes em uma estrada de terra e fugiram.



Dentro dos veículos, os policiais encontraram as jóias e o dinheiro, também frutos do mesmo roubo. Uma das caminhonetes sofreu pequenos danos.

