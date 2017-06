Duas pessoas são socorridas ao HR após colisão no Jardim América

Acidente envolvendo um VW Fox e uma moto Biz aconteceu na noite deste sábado, 10, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim América, em Vilhena.

As informações dão conta que o motorista do carro trafegava sentido Cuiabá, quando no cruzamento colidiu com a motocicleta, no qual a condutora seguia sentido Juína, e tinha uma passageira.

No choque, as ocupantes da moto sofreram ferimentos e foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Regional (HR) pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia