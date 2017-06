Encontrado corpo de acadêmica desaparecida em Rolim de Moura

A polícia encontrou o corpo da jovem Josélia Jonas Barbosa, 23 anos. A jovem foi morta com um tiro no rosto, o corpo foi desovado na linha 164, Zona Rural entre os municípios de Rolim de Moura e Novo Horizonte. Para a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o ex namorado da vítima.

Uma Guarnição de Rádio Patrulha da Polícia Militar de Novo Horizonte foi até o local, após ser acionada por um sitiante que passava pelo local, e avistou o corpo em meio a um matagal.

A Polícia Técnica de Rolim de Moura também foi acionada e compareceu no local, vindo a constatar preliminarmente que o corpo da vítima possuía pelo menos três perfurações de tiro na região do rosto.

Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi liberado para uma Funerária de plantão, que foi encaminhado até o Hospital Municipal de Rolim de Moura, para a elaboração do laudo pelo médico legista.

O corpo de Josélia Jonas será encaminhado posteriormente à cidade de Monte Negro, local em que a família da vítima reside, onde será realizado o velório.

A jovem estava desaparecida desde a última quinta-feira, 08. Segundo informações repassadas à polícia, a jovem havia sido procurada por um ex-namorado que reside em Ariquemes, e queria encontrá-la. A estudante contou a um amigo sobre o encontro e pediu que ele avisasse a todos caso ela não voltasse.

Texto: Reprodução Planeta Folha

Foto: Planeta Folha