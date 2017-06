Irmãs ficam feridas em acidente de trânsito

O sinistro ocorreu por volta da 00h00 deste domingo, 11, no cruzamento das avenidas Tancredo Neves com Presidente Nasser, localizado no Jardim América, em Vilhena.

De acordo com relatos de uma das vítimas, uma jovem de 20 anos, ela seguia com sua irmã, de 25 anos, pela Avenida Presidente Nasser, em um Motoneta Neo Yamaha, com placa de Vilhena, sentido a Avenida Perimetral, quando foram atingidas por um veículo Wolksvagem Fox, também com Placas de Vilhena.

O condutor do Fox, que seguia pela Avenida Tancredo Neves, sentido BR-174, invadiu a preferencial e atingiu as irmãs, que foram arremessadas contra o meio-fio do canteiro central da via.

A jovem de 25 anos, que conduzia a motoneta, se queixava de fortes dores na perna esquerda e chorava muito preocupada com sua irmã, que bateu com a cabeça contra o solo, mas estava consciente.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros conduziu as vítimas ao pronto-socorro do Hospital Regional e a Polícia Militar de Trânsito (PTRAN), registrou o caso.

Texto: Redação

Fotos:Extra de Rondônia