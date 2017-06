1º torneio de pesca distribuiu mais de R$ 13 mil em prêmios neste final de semana em Vilhena

O 1º torneio de pesca realizado no pesque e pague do Roque neste final de semana, reuniu 120 inscritos, no qual disputaram mais de R$ 13 mil em premiação.

O evento começou no sábado, 10, com almoço, churrasco, musica ao vivo e diversões para crianças.

No domingo, 11, as 08h30 foi dado o pontapé inicial do torneio que reuniu 120 concorrentes a fisgar o peixe de maior peso.

No decorrer do dia as posições se alteraram por diversas vezes, mas no final as 17 horas, ficou da seguinte forma:

5º Lugar – Ademar e Salomão – R$ 500,00.

4º Lugar – Manuel R$ 1 mil.

3º Lugar – Davi e Wagner R$ 1,500.

2º Lugar – José R$ 3 mil.

1º Lugar – Mauricio R$ 7 mil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia