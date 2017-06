Deputada participa do 1º Costelão da APAE em Chupinguaia

Aconteceu neste último domingo, 11 de junho, o primeiro Costelão da APAE no município de Chupinguaia. Sob nova direção, a instituição vem realizando diversas ações para obter lucro e custear as despesas da unidade.

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) se fez presente no evento e foi recebida com muito carinho por toda equipe da diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Na oportunidade a parlamentar se colocou a disposição para contribuir com o crescimento da entidade que vem lutando com muito esforço para atender as crianças, jovens e adultos com necessidades especiais.

“Vai ser uma honra poder contribuir com a APAE. Assim como já venho ajudando em outros municípios do Cone Sul, também faço questão de apoiar e atender os projetos elaborados pela equipe. Vocês estão de parabéns por esta festa tão bonita, tenho certeza que com essa garra que a equipe vem trabalhando as conquistas chegarão muito em breve”, disse Rosangela.

O município de Chupinguaia compareceu em peso para participar da festa que durou o dia todo. Hoje a diretoria da APAE conta com a administração da presidente Fabiane Dalla Costa, vice presidente Ednei Dommer que juntamente com toda equipe estão trabalhando para desenvolver o melhor para a APAE do município.

Autor e fotos: Assessoria