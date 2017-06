DIA DOS NAMORADOS: Grupo Recanto da Praça promove jantar romântico

A noite desta segunda-feira, 12, é de muito romance com direito a buffet especial de comida japonesa no Recanto da Praça Cachaçaria, e jantar especial no restaurante Recanto da Praça.

Com ambiente decorado e um buffet completo de iguarias japonesas, o Recanto da Praça Cachaçaria se prepara para receber os apaixonados que desejarem festejar a data.

Para desfrutar das delícias e curtir o ambiente romântico o valor é R$ 65,00 por pessoa, reserve uma mesa pelo telefone (69) 9 9995-1388. A Cachaçaria está localizada na Galeria Miragem, Rua Quintino Cunha Centro.

Outra opção é o restaurante Recanto da Praça, localizada na Praça do 5º BEC, que estará com um cardápio especial para está noite. O jantar romântico promete surpreender os clientes com delícias culinárias. Reserve a sua mesa pelo telefone 3321-1388, o restaurante fica localizado na Rua Porto Velho nº 325.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação