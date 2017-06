Escola Machado de Assis promove “Arraiá” nesta quarta-feira

Vatapá, bolo de milho, pipoca, cachorro-quente, quentão e muito mais. O “Arraiá do Machadão” agita a noite desta quarta-feira, 14, véspera de feriado.

A festa é promovida na escola Machado de Assis nas dependências da instituição, a partir das 18h00.

Além das deliciais culinárias o evento contará com apresentação de dança com as tradicionais quadrilhas.

A escola esta localizada na Avenida Tiradentes nº 265, Setor Industrial.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa