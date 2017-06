Força Tática apreende mochilas e arma usada em assalto a cartório em Vilhena

Após tentativa de assalto cometida contra cartório de Vilhena na manhã desta segunda-feira, 12, a Polícia Militar, através da guarnição da Força Tática apreendeu diversos materiais encontrados em duas mochilas usadas pelos assaltantes na prática do crime.

Dentro das mochilas foram encontrados diversos objetos pertencentes às vítimas como; carteiras, bolsas, aparelhos celulares, relógios e joias. Também foi encontrada uma grande quantidade em dinheiro, subtraída dos caixas da empresa.

Na saída, ao se depararam com a polícia, os meliantes abandonaram as mochilas e correram para os fundos do estabelecimento, onde fizeram os funcionários reféns até um ser morto e o outro baleado e preso.

Uma pistola, que estava em posso de um dos infratores, também foi apreendida.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia