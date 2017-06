Identificado assaltante morto em troca de tiros com a polícia

Foi divulgada a identidade do assaltante morto durante troca de tiros com a Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, 12, durante um assalto no Cartório de Notas, localizado na avenida Tancredo Neves, Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Diélson Gomes, de 23 anos, que segundo informações extraoficiais, pertencia à facção PCC e já possuía passagens pela polícia, foi atingido por um tiro na testa e morreu ainda no local. Já seu comparsa, um menor, de 15 anos, acabou baleado.

O menor foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e continua internado, mas passa bem.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia