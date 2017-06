Presidente nacional da Assembleia de Deus visita Vilhena e elogia Município

Bispo doutor Samuel de Cássio acompanhou a abertura da Convenção Regional da igreja

A prefeita do Município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) participou neste final de semana da edição 2017 da Convenção Regional de Pastores do Estado de Rondônia e noroeste do Mato-Grosso (CONENAD).

O evento contou com a participação, também, de uma comitiva de pastores vinda do estado de São Paulo, além do Bispo doutor Samuel de Cássio Ferreira, presidente da Convenção Nacional da Assembleia de Deus de Madureira, e do presidente estadual, Sebastião Valadares Neto.

O encontro aconteceu na sede da Assembleia de Deus de Madureira em Vilhena, sob a coordenação do pastor Carlos Milton, da pastora Ilidinalva e contou com a presença de milhares de pessoas.

Durante sua pregação, o Bispo Samuel de Cássio Ferreira contou que esta é a segunda vez que vem a Vilhena e destacou o que mais lhe chama a atenção no Município.

De acordo com sua análise, Vilhena tem grande capacidade econômica, vem se estruturando de forma qualitativa nos últimos meses e tem tudo para se transformar em uma referência nacional. Durante conversa com a prefeita de Vilhena, o líder religioso contou que tem grande carinho pelo Município e pelo o que ele representa à Região Norte.

A prefeita de Vilhena relatou que ficou feliz em ouvir os relatos do Bispo Samuel sobre o Município que comanda. “Ele é um homem que tem grande conhecimento, visita vários Municípios do país e conhece a realidade de perto. Ouvir elogios de alguém que tem grande bagagem é um verdadeiro incentivo para nossa população”, comentou a prefeita.

Texto e foto: Assessoria