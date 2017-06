Semosp realiza recuperação da linha 114 em Vilhena

Moradores enfrentavam dificuldades de acesso; regiões estavam esquecidas há mais de 8 anos

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) está realizando nesta segunda-feira, 12, a recuperação da linha 114, estrada que dá acesso a Associação da Asmuv e o setor de chácaras de Vilhena.

A localidade está sendo beneficiada com serviços de escarificação, além de receber patrolamento e cascalhamento para melhorar o acesso dos usuários dessa via, que enfrentava dificuldades de acesso há anos.

O secretário de obras, Josué Donadon, esteve acompanhando os trabalhos nesta manhã atendendo o cronograma da prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, que vem monitorado as ações. “A meta é acelerar o ritmo de trabalho nesse período estiagem para gerar facilidade de tráfego para população. A equipe da Semosp está cumprindo o seu papel com agilidade e isso tem gerado benefícios para nossa cidade”, salientou a mandatária vilhenense.

De acordo com o secretário de obras, Josué Donadon, muitas regiões do município estavam esquecidas há mais de 8 anos e agora estão sendo atendidas, “estamos atendendo em menos de 1 ano localidades, que foram abandonas pelo poder público. A Semosp está realizando serviços para que no futuro seja necessário, apenas fazer a manutenção dessas regiões sem morosidade. Tudo está melhorando”, concluiu o chefe da Semosp.

Texto e fotos: Assessoria