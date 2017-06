Servidor público é condenado a sete anos de prisão em regime fechado

Na manhã desta segunda-feira, 12, ocorreu o julgamento de Maciel Fernandes Cláudio, de 30 anos, funcionário do SAAE de Vilhena, preso sob acusação de tráfico de drogas no dia 27 de abril deste ano.

Maciel, que foi preso em flagrante juntamente com sua esposa, na residência do casal, localizada no Bairro Horleans, cumpria pena em regime semiaberto por tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica.

O réu, que desta vez foi condenado a sete anos de prisão em regime fechado, já havia sido condenado pelo mesmo crime a pouco mais de um ano, porém, por ser réu primário, possuir residência fixa, emprego fixo e bons antecedentes, o mesmo cumpriu pouco mais de nove meses de prisão e recebeu o benefício do regime semiaberto até o termino da pena.

Após receber a sentença, Maciel retornou para o Centro de Ressocialização Cone Sul, onde aguardava seu julgamento desde o dia da prisão.

A esposa de do réu, que também aguardava o julgamento detida, foi inocentada.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia