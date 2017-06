“Tropa de choque” aprova projeto de Lei que cria cargos com superlários em Chupinguaia

Na manhã desta segunda-feira, 12, a tropa de choque da prefeita do município de Chupinguaia Sheila Mosso (PV), em sessão na Câmara Municipal, aprovou o projeto de Lei número 2.116/2017 que cria os cargos de Assessor Extraordinário com salário de R$ 5 mil e Assessor Executivo com salário de 3,5 mil.

Os sete vereadores que votaram a favor não atenderam o clamor da população, no qual lotaram a casa de leis e eram contra a criação de cargos, ainda mais com salários tão altos.

Vale ressaltar que o vereador Valmir Passito, (PMDB), que havia declarado voto contra, mudou de ideia e votou a favor.

O projeto foi aprovado com sete votos a favor e dois contra, sendo que, votaram a favor os vereadores Antônio Bertozzi (PV), Vanderci de Paula (PV), Rubinho do Novo Plano (PV), Lindaura Ferreira (PV) Denilson Ramos (PV) e Ederson Luiz (DEM)e Valmir Passito, (PMDB).

Votaram contra, Raquel Lisboa (PSD), Monica de Cassia (PT).

Informações dão conta, que o cargo de Assessor Extraordinário com salário de R$ 5 mil, será ocupado pelo pai da prefeita.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução