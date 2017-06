Veja quem marcou presença no baile que elegeu estudante de 16 anos Rainha da Expovil

Após uma disputa acirrada entre as 10 candidatas ao cargo, apenas uma foi contemplada com o titulo máximo de Rainha e duas ficando com o posto de 1ª Princesa e 2ª Princesa.

O título ficou com a estudante de 16 anos Letícia Fernandes Lopes. 1ª Princesa Mikaellen Antunes, de 17 anos e 2ª Princesa Bruna Vaccari, de 16 anos.

O Extra de Rondônia clicou os melhores momentos. Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia