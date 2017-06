Vilhena deve ganhar mais de mil casas populares do programa Minha Casa Minha Vida

A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB) solicitou ao ministro das Cidades, Bruno Araújo, a construção de mil unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida no município de Vilhena.

Conforme a parlamentar, pesquisa do IBGE revelou que cerca de 8 mil famílias estão em situação de carência no município do Cone Sul.

“Levei ao Ministério das Cidades esse pedido porque moradia é fundamental para a nossa população”, declarou Mariana Carvalho, que é a segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara.

Na audiência que manteve com o ministro Bruno Araújo, a congressista fez questão de apresentar detalhadamente a situação dos municípios rondonienses, no que tange a infraestrutura como mobilidade urbana, entre outras demandas que podem ser atendidas pela pasta.

Ela encaminhou um oficio ao Ministério, no qual, apresenta a situação de Vilhena no quesito habitação . Segundo a tucana, o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – do município identificou um elevado índice de déficit habitacional.

“Diante dessa realidade solicitei ao ministro Bruno Araújo, urgência no atendimento do nosso pleito”, frisou a parlamentar, acrescentando que os recursos para a construção dessas unidades habitacionais são oriundos do Fundo de Arredamento Residencial – FAR.

Autor: João Alburquerque

Foto: Divulgação