VILHENA: Dia de Campo Safrinha da Embrapa será dia 22

A Embrapa realizará o tradicional Dia de Campo Safrinha 2017 no dia 22 de junho, a partir das 8 horas, no Campo Experimental da Embrapa Rondônia em Vilhena, localizado na BR-364, Km 6. O evento é gratuito e a inscrição será realizada no local.

Além de aspectos comerciais e técnicos envolvendo a produção de grãos em safrinha, o público também poderá conhecer cultivares de milho, sorgo e girassol para a região. Adicionalmente, a integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e o Sistema Plantio Direto também serão abordados nas estações.

É uma oportunidade aos produtores e técnicos de se prepararem para o plantio da safrinha, ou segunda safra, do próximo ano agrícola. Vale ressaltar que a safrinha está ganhando cada vez mais importância na produção brasileira. Ela é chamada assim por ser semeada nos primeiros meses do ano, logo após a colheita da safra principal, ou “de verão”, que foi semeada no início da estação chuvosa (setembro a dezembro).

Rondônia: 2º maior produtor de milho safrinha da região Norte

Rondônia é hoje o segundo maior produtor de milho safrinha da região Norte, sendo os municípios de Vilhena, Corumbiara, Chupinguaia e Cerejeiras os maiores produtores. De acordo com o pesquisador da Embrapa Rondônia, Vicente Godinho, em Vilhena, município que é responsável por praticamente um terço da produção de milho do estado, quase toda produção de milho é de segunda safra, o que demonstra a importância para a região. De acordo com o 9º Levantamento da Safra de Grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab, junho/2017) a previsão para o milho safrinha em Rondônia é de aumento de área em 21% e aumento de 15% na produção, comparado à safra 2015/2016.

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e Sistema Plantio Direto

O Dia de Campo também irá abordar o sistema de produção em integração Lavoura-Pecuária-Floresta e o Sistema de Plantio Direto, forma de manejo do solo preconizada pela ILPF e comprovadamente sustentável para conservação do solo e água. Sabe-se que anualmente cerca de 6 milhões de hectares sofrem algum tipo de processo de degradação, impactando negativamente na fertilidade dos solos agrícolas e, consequentemente, na produtividade das lavouras. Só o estado de Rondônia apresenta mais de 4 milhões de hectares aptos à incorporação do Sistema Plantio Direto e da ILPF.

Ressalta-se também a importância da utilização da ILPF para incorporação de áreas de pastagens degradadas em produção de grãos e como possibilidade de recuperação de pastagens, diminuindo a pressão sobre as florestas e aumentando a produtividade da agropecuária.

Realização e parceiros

O Dia de Campo Safrinha 2017 é uma realização da Embrapa Rondônia e conta com o apoio da Rede de Fomento ILPF, Prefeitura Municipal de Vilhena, Central Agrícola, FMC, Bayer, Agroeste, Santa Helena Sementes, Sementes Biomatrix, Limagrain, Disavel, Cargill, Rical, Amaggi, Conab, Tratoron, Soesp, Nufarm, Semeali, Agropel Sementes e Adama.

Autor e foto: Assessoria