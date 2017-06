Vítima relata momentos de pânico durante assalto em cartório; vídeo

Um funcionário do Cartório de Notas onde ocorreu uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira, 12, relatou à imprensa como foi a ação dos assaltantes e os momentos de pânico, que tanto ele como os demais funcionários e clientes, passaram.

Segundo relatos do funcionário, que terá sua identidade preservada, os dois meliantes entraram no estabelecimento bastante alterados e de pronto, anunciaram o assalto. Os agentes obrigaram todos a ficarem de frente para as paredes e agrediu alguns atendentes, exigindo que estes entregassem as joias, dinheiro e aparelhos celulares.

“Um deles falava muito sobre sair logo dali, porém, o outro exigia a presença do gerente para que abrisse o cofre”, relatou a vítima.

Ao serem informados que os telefones ficavam guardados nos armários, os meliantes se dirigiram a estes e arrombaram as portas, mas ao perceberem que a polícia já estava no local, os infratores levaram os funcionários para as salas localizadas nos fundos da empresa.

Ainda segundo relatos da vítima, este foi o momento mais apavorante, pois, os assaltantes atiraram contra os policiais, que revidaram provocando uma intensa troca de tiros. “Alguns se jogaram no chão e eu corri para o banheiro, pois ouvíamos muitos tiros”, concluiu o jovem.

O funcionário não soube informar quem teria acionado a polícia.

https://

https://

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia