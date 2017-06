Acidente entre motocicletas deixa um ferido no Cristo Rei

O acidente ocorreu no início da noite desta terça-feira, 13, no cruzamento da Rua 1.508 com a Avenida Melvin Jones, localizado em frente ao Mercado Brasil, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo relatos de um dos envolvidos, um homem de aproximadamente 50 anos, o mesmo seguia pela Rua 1.508, sentido BR-174, em uma motocicleta Suzuki 125, com placas de Vilhena quando parou no cruzamento com a avenida Melvin Jones e ao perceber que o fluxo estava favorável, decidiu atravessar e acabou se chocando contra o condutor de uma motoneta Honda Biz, também com placas de Vilhena, que seguia pela avenida, sentido BR-364.

Com o impacto da batida, ambos sofreram uma queda, porém, o condutor da motoneta, um homem de cerca de 55 anos, acabou batendo com a cabeça contra o asfalto e precisou ser socorrido por uma Unidade e Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional. O condutor da Suzuki, não se feriu.

A polícia Militar de Transito esteve no local e registrou o caso.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia