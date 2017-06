AVIAGRO anuncia show de Felipe Araújo para o mês de julho

O pós Expovil será com show nacional do cantor sertanejo Felipe Araújo, a apresentação está marcada para o dia 16 de julho. Irmão do cantor Cristiano Araújo, o artista tem em seu repertorio músicas que homenageiam o irmão e outros hits de sucesso.

No dia os portões do parque de exposição Ovídio Miranda de Brito serão abertos às 17h00, no palco passarão músicos regionais com previsão de início do show principal às 20h.

O evento é organizado pela Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro) que dará desconto nos ingressos aos que apresentarem a cartela da Expovil.

A novidade foi anunciada pelo presidente da associação, Darci Cerutti, em visita ao Extra de Rondônia na última semana. Segundo Darci o valor do ingresso é R$ 50,00, porém aos que apresentarem o passaporte da 32º Expovil com mais R$ 10,00 a pessoa adquire um ingresso para o show. “As vendas terão início após a exposição no escritório da Aviagro, os interessados deverão nos procurar no parque”, explicou.

EXPOVIL

São mais de R$ 130 mil em prêmios distribuídos em: um Fiat Mobi, um Chevrolet Onix, um Volkswagen Up! e prêmios de 10 mil reais em dinheiro. A 32º Expovil acontece entre os dias 05 a 09 de julho. Outra atração da festa são os shows, na primeira noite tem Bruno & Marrone.

Na segunda noite de festa sobe ao palco George Henrique & Rodrigo. Já a terceira Althaír & Alexandre/ Yara Figueiredo. A quarta noite tem Humberto & Ronaldo. No último dia do evento Wesley & Maurício animam a galera.

Passaportes seguem sendo vendidos nos pontos: stand Parque Shopping Vilhena, Conveniência Brigadeiro, Banca da Brigadeiro, Banca do Zoio, os valores seguem normais. Outras informações pelo telefone (69) 9 8112-4499.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação