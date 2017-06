Bandidos furtam alto valor em dinheiro de empresa vilhenense

O furto ocorreu durante a madrugada desta terça feira, 13, no escritório da empresa Friron localizada na Avenida Celso Mazutti, Jardim América, em Vilhena.

Segundo informações colhidas junto ao departamento de Polícia Civil, ao chegar para trabalhar no início da manhã, um funcionário teria percebido que uma das janelas de vidro do escritório, que se localiza no segundo piso, estava quebrada.

Em conferência aos materiais presentes no local, constatou-se o furto de alto valor em dinheiro, que estavam guardados em uma gaveta de uma das mesas do escritório.

O caso foi registrado no departamento de Polícia Civil e peritos estão analisando as informações dos circuitos internos de segurança, a fim de, elucidar o caso.

Texto: Redação

Foto: Ilustrativa